С военнослужащего, имеющего троих детей, командир требовал взятку за увольнение из рядов ВСУ

Деньги в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Хмельнитчине командир одного из подразделений требовал взятку у своего солдата, за то что он хотел уволиться из рядов ВСУ, потому что у него трое детей. Суд признал командира виновным в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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В чем суть дела

Следствие выяснило, что солдат роты резерва написал рапорт на увольнение, потому что должен был содержать троих несовершеннолетних детей. Однако его командир возражал, ссылаясь на то, что солдат является биологическим отцом только двоих из детей. Командир потребовал взятку за свои "услуги" в размере 17 500 гривен.

На судебном заседании командир вину признал частично, аргументировав, что 17 500 гривен были якобы "штрафом" за употребление алкоголя солдатом.

Что решил суд

Командир приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества, кроме жилья. До вступления приговора в законную силу он находится под домашним арестом в ночное время.