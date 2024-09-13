З військовослужбовця, що має трьох дітей, командир вимагав хабар за звільнення з лав ЗСУ

Гроші в руках. Ілюстративне фото: УНІАН

На Хмельниччині командир одного з підрозділів вимагав хабар у свого солдата за те, що він хотів звільнитися з лав ЗСУ, бо має трьох дітей. Суд визнав командира винним в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У чому суть справи

Слідство з'ясувало, що солдат роти резерву написав рапорт на звільнення, бо мав утримувати трьох неповнолітніх дітей. Проте його командир заперечував, посилаючись на те, що солдат є біологічним батьком тільки двох з дітей. Командир став вимагати хабаря за свої "послуги" у розмірі 17 500 гривень.

На судовому засіданні командир вину визнав частково, аргументувавши, що 17 500 гривень були нібито "штрафом" за вживання алкоголю солдатом.

Що вирішив суд

Командира засудили до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна, крім житла. До набрання вироком законної сили він перебуває під домашнім арештом у нічний час.