СОЧ в армии — командир ДВШ "Рыбак" объяснил, почему военные бегут из частей

Командир ДШВ сказал, почему принимает всех из СОЧ в подразделение
Основной причиной самовольного оставления части (СОЧ) является длительное отсутствие ротации и истощение бойцов. Не может человек месяцами сидеть на позициях.
Об этом заявил командир роты ударных беспилотников 46-й аэромобильной бригады ДШВ с позывным "Рыбак" в интервью ТСН.
Почему принимает всех СОЧников в свое подразделение
По словам командира, он готов принимать в свое подразделение всех военных, которые ушли в СОЧ. Основными причинами самовольного оставления части является отсутствие ротации и чрезмерное истощение.
"Ну не может человек месяцами сидеть на позициях. Ну не может без ротации. Поэтому они и пошли в СОЧ. У меня никакой проблемы с СЗОЧниками не было", — сказал он.
"Рыбак" подчеркнул, что сам хорошо понимает этих военных, поэтому не отказывает им в возможности вернуться к службе.
Ранее мы писали, что абсолютное большинство СОЧ происходит в учебных центрах, а не на боевых позициях.
Также мы сообщали, что для возвращения на службу после СОЧ бойцам нужны только желание и приложение "Армия+".
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