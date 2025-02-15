Як повернутися на службу після СЗЧ — алгоритм від Міноборони

Як повернутися із СЗЧ — інструкція від Міноборони
Для повернення на службу після СЗЧ бійцям потрібні лише бажання та застосунок "Армія+". Поновитися на службі, повернути грошові виплати та готуватися до виїзду в новий підрозділ можна вже за тиждень після подання заявки.
Про те, як діяти військовим, які скоїли СЗЧ, але бажають після цього поновитися на службі, у п'ятницю, 14 лютого, пояснили в Міністерстві оборони України.
План дій для повернення із СЗЧ
- Подати рапорт на повернення на службу після СЗЧ в "Армія+";
- Упродовж доби після подання рапорту прибути до найближчого відділення ВСП;
- Отримати консультацію на місці та безпечно дістатися до батальйону резерву;
- Упродовж трьох діб поновитися на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати;
- Подати в "Армія+" рапорт на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, в якій хочеш служити;
- За три доби отримати погодження та готуватися до від’їзду в нову частину.
Така пропозиція діє до 1 березня та стосується військових, які пішли у СЗЧ до 29 листопада 2024 року.
Нагадаємо, бійцем, який повернувся на службу після СЗЧ, опікуватиметься його колишній командир. Після перебування в резервному батальйоні військовий служитиме в іншому підрозділі.
Раніше в Кіровоградській області винесли вирок військовому, який скоїв СЗЧ, не повернувся до служби, а також кинув у поліцейських протипіхотну фугасну міну. За вчинене чоловік проведе п'ять років у в'язниці.
Читайте Новини.LIVE!