Як повернутися на службу після СЗЧ — алгоритм від Міноборони

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: armyinform.com

Для повернення на службу після СЗЧ бійцям потрібні лише бажання та застосунок "Армія+". Поновитися на службі, повернути грошові виплати та готуватися до виїзду в новий підрозділ можна вже за тиждень після подання заявки.

Про те, як діяти військовим, які скоїли СЗЧ, але бажають після цього поновитися на службі, у п'ятницю, 14 лютого, пояснили в Міністерстві оборони України.

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План дій для повернення із СЗЧ

Подати рапорт на повернення на службу після СЗЧ в "Армія+"; Упродовж доби після подання рапорту прибути до найближчого відділення ВСП; Отримати консультацію на місці та безпечно дістатися до батальйону резерву; Упродовж трьох діб поновитися на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати; Подати в "Армія+" рапорт на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, в якій хочеш служити; За три доби отримати погодження та готуватися до від’їзду в нову частину.

Така пропозиція діє до 1 березня та стосується військових, які пішли у СЗЧ до 29 листопада 2024 року.

Нагадаємо, бійцем, який повернувся на службу після СЗЧ, опікуватиметься його колишній командир. Після перебування в резервному батальйоні військовий служитиме в іншому підрозділі.

Раніше в Кіровоградській області винесли вирок військовому, який скоїв СЗЧ, не повернувся до служби, а також кинув у поліцейських протипіхотну фугасну міну. За вчинене чоловік проведе п'ять років у в'язниці.