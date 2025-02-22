Стало відомо, з яких місць військові найчастіше йдуть в СЗЧ

Українські військові. Ілюстративне фото: wikipediia

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова назвала місця, звідки військові здійснюють СЗЧ. За її словами, це відбувається здебільшого у навчальних центрах, де перебувають мобілізовані.

Про це Решетилова повідомила в інтерв'ю ТСН.

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Втечі мобілізованих

"Абсолютна більшість СЗЧ — із навчальних центрів насправді, не з бойових позицій. Тому що коли вже людина пройшла БЗВП, коли вона вже в колективі своїх побратимів, коли вона вже розуміє, яка відповідальність на ній, і те, що їй потрібно тримати свою ділянку фронту або свою ділянку роботи, — це зовсім інше ставлення", — зазначила Решетилова.

Вона пояснила, що для цього мобілізовані мають пройти етапи "прийняття", "торгу" тощо, що для багатьох людей дуже складно. Вони його не проходять і тікають з навчальних центрів. На думку уповноваженої, такі громадяни мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо не повернуться до 1 березня.

Водночас існують випадки СЗЧ і серед військових, які перебувають на бойових позиціях не один рік. Це відбувається, тому що їм не дають відпустку, не направляють на лікування чи не переводять в інші частини.

"І ця історія потребує справді системних рішень, щоби створити людям такі умови, які не будуть від них вимагати походу в СЗЧ", — додала Решетилова.

Нагадаємо, якщо людина підписала мобілізаційне розпорядження та втекла дорогою до навчального центру — на неї чекатиме кримінальна відповідальність.

А нардеп Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE припустив, що термін повернення військових із СЗЧ можуть продовжити.