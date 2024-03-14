Мобилизация в Украине — когда необходимо проходить ВВК и каких врачей посетить

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Идет уже третий год полномасштабной войны россии против Украины. В связи с этим в нашем государстве продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и должны пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе.

Адвокат Кристина Ковцун в интервью "Украинскому радио" рассказала, когда именно военнообязанному мужчине нужно идти на ВВК и каких врачей следует пройти обязательно.

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Когда нужно проходить ВВК

По словам правоведа, согласно украинскому законодательству в мирное время военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в пять лет. Но сейчас эта норма не работает.

Военнообязанные должны явиться на медицинский осмотр после вручения соответствующей повестки на прохождение ВВК. Такую повестку выдают после первой повестки об уточнении данных, по которой следует явиться в ТЦК и СП.

"И это обязанность. Если военнообязанный отказывается от прохождения военно-врачебной комиссии — это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. А позже может быть еще один вызов", — сказала Ковцун.

Далее после полноценного прохождения медосмотра ВВК должна предоставить вывод, который на сегодня может быть следующим:

пригоден к службе;

непригоден к службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения;

ограниченно пригоден;

временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к службе с исключением с военного учета.

Военнообязанный проходит ВЛК. Фото: google.com

Как проходить ВВК — нюансы

Кристина Ковцун отметила, что на военный медосмотр военнообязанные должны взять с собой свою медицинскую карточку, выписки из медицинской документации по перенесенным заболеваниям и другие документы.

Далее, после предоставления этих документов, для военнообязанного назначают:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определение группы крови, резус-принадлежность;

рентгенологическое обследование.

Важно: если в ходе общих анализов определяют, что есть плохие показатели, врачи обязаны назначать и дополнительные обследования.

Лица, имеющие возраст 40+, должны обязательно сдать кровь на сахар, проверить давление, а также у окулиста измерить внутриглазное давление.

Каких врачей нужно проходить военнообязанному обязательно

После анализов военнообязанные лица должны пройти обязательно следующих врачей:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Если есть жалобы или проблемы со здоровьем, могут назначить осмотр других врачей.

Раньше мы писали, законно ли мобилизовать мужчин без прохождения ВВК.

Напомним, мы сообщали, как военнослужащим, которые не согласны с выводами военно-врачебной комиссии, обжаловать решение.

Также мы информировали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.