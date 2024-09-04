В ТЦК назвали категории граждан, подлежащих снятию с военного учета

Кого могут снять с военного учета — в ТЦК назвали категории граждан
В территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, кто во время военного положения подлежит снятию с военного учета. Эту процедуру могут пройти определенные категории граждан из числа призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.
Снятие с военного учета — кого касается
В соответствии со статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета в соответствующих районных или городских ТЦК и СП подлежат определенные категории призывников, военнообязанных и резервистов.
Кого из призывников могут снять с военного учета
Снятию с военного учета в ТЦК и СП подлежат призывники, которые:
- достигли 25-летнего возраста (после этого происходит постановка на воинский учет военнообязанных);
- выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;
- призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- прошли базовую общевойсковую подготовку;
- освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
- направлены на альтернативную (невоенную) службу (в мирное время);
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Кого из военнообязанных могут снять с военного учета
Снятию с воинского учета в ТЦК и СП подлежат военнообязанные, которые:
- выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- зачислены в военный оперативный резерв;
- в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
Кого из резервистов могут снять с военного учета
Снятию с военного учета в ТЦК и СП подлежат резервисты, которые:
- выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
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