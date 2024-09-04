В ТЦК назвали категории граждан, подлежащих снятию с военного учета

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, кто во время военного положения подлежит снятию с военного учета. Эту процедуру могут пройти определенные категории граждан из числа призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщили в Донецком областном ТЦК и СП.

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Снятие с военного учета — кого касается

В соответствии со статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета в соответствующих районных или городских ТЦК и СП подлежат определенные категории призывников, военнообязанных и резервистов.

Кого из призывников могут снять с военного учета

Снятию с военного учета в ТЦК и СП подлежат призывники, которые:

достигли 25-летнего возраста (после этого происходит постановка на воинский учет военнообязанных);

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки по новому месту жительства;

призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

прошли базовую общевойсковую подготовку;

освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;

направлены на альтернативную (невоенную) службу (в мирное время);

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Кого из военнообязанных могут снять с военного учета

Снятию с воинского учета в ТЦК и СП подлежат военнообязанные, которые:

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

зачислены в военный оперативный резерв;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Кого из резервистов могут снять с военного учета

Снятию с военного учета в ТЦК и СП подлежат резервисты, которые: