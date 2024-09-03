При каких условиях украинские юноши, которым еще нет 25 лет, могут выезжать на обучение за пределы Украины

Можно ли выезжать на обучение за границу украинским юношам до 25 лет — ответ адвоката
Во время военного положения юноши-украинцы, которые еще не достигли мобилизационного возраста, то есть 25 лет, имеют право на выезд за пределы Украины с целью обучения. Правда, это возможно только при определенных условиях.
Об этом в понедельник, 2 сентября, в комментарии для РБК-Украина сообщила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
При каких условиях украинские юноши могут выезжать на обучение за границу
Адвокат отметила, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины утверждены постановлением №57 Кабинета министров Украины от 27 мая 1995 года.
Согласно этому постановлению, право на возвращение к обучению за границей после приезда в Украину имеют:
- юноши в возрасте от 18 до 22 лет;
- граждане, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;
- студенты высших учебных заведений, соискатели степеней бакалавра или магистра (для определенного перечня специальностей), которые являются участниками академической мобильности на один семестр.
"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в ТЦК и СП или через приложение человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", — подытожила Воронкова.
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