При каких условиях украинские юноши, которым еще нет 25 лет, могут выезжать на обучение за пределы Украины

Студенты. Фото иллюстративное: sobitie.com.ua

Во время военного положения юноши-украинцы, которые еще не достигли мобилизационного возраста, то есть 25 лет, имеют право на выезд за пределы Украины с целью обучения. Правда, это возможно только при определенных условиях.

Об этом в понедельник, 2 сентября, в комментарии для РБК-Украина сообщила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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Адвокат отметила, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины утверждены постановлением №57 Кабинета министров Украины от 27 мая 1995 года.

Согласно этому постановлению, право на возвращение к обучению за границей после приезда в Украину имеют:

юноши в возрасте от 18 до 22 лет;

граждане, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации;

студенты высших учебных заведений, соискатели степеней бакалавра или магистра (для определенного перечня специальностей), которые являются участниками академической мобильности на один семестр.

"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в ТЦК и СП или через приложение человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", — подытожила Воронкова.