На какой срок предоставляется отсрочка от военного призыва в Украине

Военнообязанный в ТЦК. Фото иллюстративное: promin.cv.ua

При мобилизации в условиях военного положения некоторые граждане могут получить отсрочку от военного призыва. Срок бронирования зависит от причины отсрочки.

Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Отсрочить военный призыв можно на срок от одного года до завершения мобилизации.

Сколько длится отсрочка в Украине:

год — для работников предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период;

на протяжении действия контракта на поставку товара, предоставление услуг или выполнение работ для Сил обороны — для работников предприятий, которые критически важны для обеспечения ВСУ и других военных формирований в особый период;

срок контракта или выбранный период — для работников спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, в которые, согласно заключенным международным договорам, входит Украина;

весь период мобилизации — для представителей органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления.

Превышать срок отсрочки гражданам запрещено. Если отсрочка уже недействительна, военнообязанный должен обратиться с заявлением о ее продлении в ТЦК и СП. Также можно оформить заявление в электронной форме в личном кабинете призывника в мобильном приложении "Резерв+".