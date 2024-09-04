На какой срок предоставляется отсрочка от военного призыва в Украине

На какой срок можно отсрочить военный призыв – что говорит законодательство
4 сентября 2024 04:30
Военнообязанный в ТЦК. Фото иллюстративное: promin.cv.ua
При мобилизации в условиях военного положения некоторые граждане могут получить отсрочку от военного призыва. Срок бронирования зависит от причины отсрочки.
Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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Отсрочить военный призыв можно на срок от одного года до завершения мобилизации.
Сколько длится отсрочка в Украине:
- год — для работников предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период;
- на протяжении действия контракта на поставку товара, предоставление услуг или выполнение работ для Сил обороны — для работников предприятий, которые критически важны для обеспечения ВСУ и других военных формирований в особый период;
- срок контракта или выбранный период — для работников спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, в которые, согласно заключенным международным договорам, входит Украина;
- весь период мобилизации — для представителей органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления.
Превышать срок отсрочки гражданам запрещено. Если отсрочка уже недействительна, военнообязанный должен обратиться с заявлением о ее продлении в ТЦК и СП. Также можно оформить заявление в электронной форме в личном кабинете призывника в мобильном приложении "Резерв+".
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