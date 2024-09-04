У ТЦК назвали категорії громадян, які підлягають зняттю в військового обліку

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, хто під час воєнного стану підлягає зняттю з військового обліку. Цю процедуру можуть пройти певні категорії громадян з-поміж призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомили в Донецькому обласному ТЦК та СП.

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Зняття з військового обліку — кого стосується

Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняттю з військового обліку у відповідних районних або міських ТЦК та СП підлягають певні категорії призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Кого з призовників можуть зняти з військового обліку

Зняттю з військового обліку у ТЦК та СП підлягають призовники, які:

досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);

вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;

призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

пройшли базову загальновійськову підготовку;

звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;

направлені на альтернативну (невійськову) службу (у мирний час);

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Кого з військовозобов'язаних можуть зняти з військового обліку

Зняттю з військового обліку у ТЦК та СП підлягають військовозобов’язані, які:

вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

зараховані до військового оперативного резерву;

в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Кого з резервістів можуть зняти з військового обліку

Зняттю з військового обліку у ТЦК та СП підлягають резервісти, які: