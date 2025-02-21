Электронные рапорты в армии — количество пользователей Армия+ растет

Телефон в руках военного. Фото: Армія Inform

Украинские войска стали чаще использовать приложение Армия+. Количество воинских частей, которые активно применяют Армия+ для обработки рапортов, выросло вдвое с начала года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, как сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Сколько рапортов обработали воинские части благодаря Армия+

Статистика рапортов через Армия+. Фото: Минобороны Украины

Если в октябре 2024 года только 18 частей обработали не менее 50 рапортов через Армия+, то уже в ноябре таких подразделений было 46, в декабре — 179, а в январе 2025 года их количество возросло до 309. В феврале этот показатель достиг 475 частей, что свидетельствует о стремительном внедрении электронного документооборота в армии.

"В целом более 1 500 частей внедрили приложение Армия+ для обращения документов и обработали по меньшей мере один электронный рапорт. Но когда в части обрабатывается по 50 электронных рапортов и более, значит, они там стали нормой. Мы стремимся достичь этого всюду в войске", — сказала Екатерина Черногоренко.

Активно Армия+ используют подразделения Сухопутных войск, на них приходится 45% от общего количества частей, активно работающих с сервисом. ТрО обрабатывает 17% электронных рапортов, а ВМС — 6%.

В Минобороны напомнили, что приложение Армия+ было запущено 8 августа 2024 года. С тех пор украинские военные подали более 190 000 рапортов, из которых около 180 000 уже обработали административные службы. Самые популярные категории обращений — рапорты на оздоровление и ежегодный отпуск.

Где скачать приложение Армия+

Скачать приложение Армия+ можно только на официальных платформах Play Market и App Store, а также на официальной странице.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, какие войска чаще всего пользуются приложением Армия+.

Также недавно Екатерина Черногоренко назвала количество сгенерированных направлений на ВВК через приложение Резерв+.