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Кто из женщин в Украине должен стать на военный учет уже в марте — категории

29 февраля 2024 21:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в марте 2024 — кто из женщин должен явиться в ТЦК и СП
Украинка в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Все военнообязанные мужчины в Украине должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это правило распространяется и на некоторые категории женщин. Однако их, в отличие от мужчин, не могут принудительно мобилизовать на военную службу.

Кто из украинок обязан стать на военный учет уже в марте 2024 года, рассказываем дальше в материале.

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Категории женщин, которые должны стоять на военном учете

Следует заметить, что данный вопрос регулирует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Поэтому, согласно действующему законодательству, на военном учете во время военного положения должны или могут находиться две категории женщин, в частности:

  1. Те, которые были признаны пригодными по состоянию здоровья к прохождению военной службы по решению ВВК и которые закончили заведения профессионального, профессионального высшего или высшего образования и получили фармацевтическую или медицинскую специальность (такие лица подлежат взятию на учет военнообязанных).
  2. Те, которые подходят по возрасту и были признаны пригодными по решению медицинской комиссии, и имеют специальность, которая родственна любой военной специальности согласно перечню, утвержденному Министерством обороны Украины (по собственному желанию).

 

Как становятся на военный учет женщины в 2024 году
Украинка в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как становятся на военный учет женщины в 2024 году

Если женщина, получившая образование по медицинской или фармацевтической специальности, работает в органах, на предприятии, в учреждении или организации, сведения о ней в ТЦК сообщают работодатели.

Если же такая женщина не трудоустроена, она самостоятельно должна прийти в территориальный центр и стать на учет. При этом украинки также проходят ВВК.

Что еще стоит знать о военном учете и военной службе украинок

Действующее украинское законодательство предусматривает, что женщины:

  • состоящие на военном учете могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время;
  • в мирное время могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).
  • выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).

Стоит отметить, что в настоящее время власти Украины четко подчеркивают: женщины могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по собственному желанию. Принудительного призыва украинок нет и не предполагается.

 

Ранее в интервью Новини.LIVE старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник рассказал, нужно ли мобилизовывать на войну женщин.

Напомним, мы сообщали, что названы самые популярные военные специальности среди добровольцев мужчин и женщин.

Также мы рассказывали, кого из женщин-медиков могут мобилизовать на военную службу в ряды ВСУ.

война
Украина
женщины
март
военный учет
мобилизация

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