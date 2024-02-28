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Чи потрібно мобілізовувати на війну жінок — військовий дав відповідь

28 лютого 2024 18:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Мобілізація жінок в ЗСУ: військовий назвав умови
ЗСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В плані мобілізації жінок Україні потрібен адекватний рекрутинг. Бо для жінок в ЗСУ знайдеться достатньо посад, які вони можуть спокійно потягнути. Але жінки-штурмовики теж є у підрозділах української армії. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади Микола Мельник.  

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"Все залежить від морально-психологічної підготовки. Є жінки, які дадуть прикурити половині чоловікам. Але є і навпаки. Кожна людина — це окремий космос. Не кожен чоловік готовий бути штурмовиком. Але кожного треба підлаштовувати під посаду, яку він потягне", — наголосив військовий.

Однак, на його переконання, якщо країна почнемо мобілізовувати жінок, то може рухнути система взаємостосунків поміж чоловіками і жінками. І загалом щодо жінок має правильно працювати рекрутинг. Оскільки для них в ЗСУ є чимало посад.

В той же час, за словами Мельника, незаконних методів з боку ТЦК бути не повинно, бо Україна — правова держава. А от військовозобов'язаним слід проявити відповідальність перед країною. 

Микола Мельник
Микола Мельник. Фото: Новини.LIVE

"Якщо мобілізували по закону — то що ти хочеш? Все, маєш йти і захищати країну. Ну, так це мало кому подобається, але ми не у тих умовах, щоби ми обирали, подобається нам щось чи ні. В тебе є обов'язок — ти маєш його виконати. Проте країна має змінити рівень підготовки солдата. Бо наші навчальні центри досить часто, окрім стійкого алкоголізму, нічого не вчать", — підсумував він.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон розповів, як саме Україна може покращити мобілізацію. Він назвав три кроки цього процесу. 
 

російські війська
мобілізація
війна в Україні
війна

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