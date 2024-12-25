Стало известно, кто с 1 января не будет подлежать мобилизации

Кто с 1 января не будет подлежать мобилизации — названы категории
В Украине уже почти три года продолжается полномасштабное вторжение России и всеобщая мобилизация. Есть некоторые категории людей, которые не подлежат военному призыву.
Кого не мобилизуют с 1 января 2025 года, рассказали в материале Новини.LIVE.
Мобилизация в январе 2025 года
В армию не мобилизуют женщин и студентов, однако это возможно только при определенных условиях. Призывной возраст в Украине с 18 до 60 лет, но граждане младше 25 имеют право поступать на службу только добровольно.
Но если мужчина 18-25 лет имеет статус военнообязанного на основании полученной военной специальности в учебном заведении, его могут призвать.
Кроме того, не подлежат мобилизации:
- граждане, имеющие отсрочку по законным основаниям;
- граждане, имеющие бронирование на работе;
- граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья, подтверждающие результаты ВЛК;
- граждане, исключенные из военного учета не по состоянию своего здоровья (непригодные, достигшие возраста 60 лет, получили гражданство другой страны или умерли или пропали без вести).
Напомним, Минобороны обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности по отсрочке законопроекта о демобилизации военных в период действия военного положения.
Также с 1 января 2025 года в Украине изменится процедура установления группы инвалидности для защитников.
Читайте Новини.LIVE!