Стало известно, кто с 1 января не будет подлежать мобилизации

Работник ТЦК вручил повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине уже почти три года продолжается полномасштабное вторжение России и всеобщая мобилизация. Есть некоторые категории людей, которые не подлежат военному призыву.

Кого не мобилизуют с 1 января 2025 года, рассказали в материале Новини.LIVE.

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В армию не мобилизуют женщин и студентов, однако это возможно только при определенных условиях. Призывной возраст в Украине с 18 до 60 лет, но граждане младше 25 имеют право поступать на службу только добровольно.

Но если мужчина 18-25 лет имеет статус военнообязанного на основании полученной военной специальности в учебном заведении, его могут призвать.

Кроме того, не подлежат мобилизации:

граждане, имеющие отсрочку по законным основаниям;

граждане, имеющие бронирование на работе;

граждане, которые не могут служить по состоянию здоровья, подтверждающие результаты ВЛК;

граждане, исключенные из военного учета не по состоянию своего здоровья (непригодные, достигшие возраста 60 лет, получили гражданство другой страны или умерли или пропали без вести).

Напомним, Минобороны обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности по отсрочке законопроекта о демобилизации военных в период действия военного положения.

Также с 1 января 2025 года в Украине изменится процедура установления группы инвалидности для защитников.