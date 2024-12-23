Встановлення інвалідності військовому — як працюватиме нова система

Військовий проходить МСЕК. Фото: grechka.info

Українські військовослужбовці, які отримали поранення, мають право на підтримку та соціальні гарантії. Процедура встановлення групи інвалідності для захисників зміниться з 1 січня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Як будуть визначати групу інвалідності

Після отримання поранення військовослужбовець потрапляє до найближчого медичного закладу для стабілізації стану. Надалі він має пройти ВЛК. У разі потреби голова військово-лікарської комісії формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування. Військовий отримає сповіщення на електронну пошту про форму, час і місце оцінювання.

Форми оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами:

очний розгляд (особиста присутність у медзакладі);

за місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися);

заочно (на основі документів);

дистанційно (з використанням телемедицини).

"Фахівці визначать групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів. Дані будуть вноситись до електронної системи та передаватись до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі", — зазначають у МОЗ.

Крім того, військовослужбовець може подати заяву на виплату одноразової грошової допомоги. Зробити це можна через портал "Дія".

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року медико-соціальну експертизу замінить цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування. Нова модель має на меті зробити процес встановлення інвалідності більш доступним.

Люди з інвалідністю в Україні мають право на пенсію або соціальну допомогу. Якщо людина через стан здоров'я не здатна працювати та забезпечувати себе, вона може розраховувати на державну підтримку.