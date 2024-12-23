Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність arrow

Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

23 грудня 2024 10:47
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Встановлення інвалідності військовому — як працюватиме нова система
Військовий проходить МСЕК. Фото: grechka.info
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські військовослужбовці, які отримали поранення, мають право на підтримку та соціальні гарантії. Процедура встановлення групи інвалідності для захисників зміниться з 1 січня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Telegram у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Як будуть визначати групу інвалідності

Після отримання поранення військовослужбовець потрапляє до найближчого медичного закладу для стабілізації стану. Надалі він має пройти ВЛК. У разі потреби голова військово-лікарської комісії формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування. Військовий отримає сповіщення на електронну пошту про форму, час і місце оцінювання.

Форми оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами:

  • очний розгляд (особиста присутність у медзакладі);
  • за місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися);
  • заочно (на основі документів);
  • дистанційно (з використанням телемедицини).

"Фахівці визначать групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів. Дані будуть вноситись до електронної системи та передаватись до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі", — зазначають у МОЗ.

Крім того, військовослужбовець може подати заяву на виплату одноразової грошової допомоги. Зробити це можна через портал "Дія".

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року медико-соціальну експертизу замінить цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування. Нова модель має на меті зробити процес встановлення інвалідності більш доступним.

Люди з інвалідністю в Україні мають право на пенсію або соціальну допомогу. Якщо людина через стан здоров'я не здатна працювати та забезпечувати себе, вона може розраховувати на державну підтримку. 

МОЗ медицина інвалідність особа з інвалідністю поранення військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:47 Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

10:17 У миколаївської чемпіонки Харлан новий статус — який

10:12 Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі

10:03 Революція в доставці — як зміняться послуги Укрпошти з 1 січня

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:47 Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

10:17 У миколаївської чемпіонки Харлан новий статус — який

10:12 Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі

10:03 Революція в доставці — як зміняться послуги Укрпошти з 1 січня

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку