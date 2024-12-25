Стало відомо, хто з 1 січня не підлягатиме мобілізації

Працівник ТЦК вручив повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні вже майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії та загальна мобілізація. Існують деякі категорії громадян, які не підлягають військовому призову.

Кого не мобілізовуватимуть з 1 січня 2025 року, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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До війська не мобілізовують жінок та студентів, однак це можливо лише за певних умов. Призовний вік в Україні з 18 до 60 років, але громадяни, молодші 25, мають права вступати на службу лише добровільно.

Але якщо чоловік 18-25 років має статус військовозобов'язаного на підставі здобутої військової спеціальності в навчальному закладу, то його можуть призвати.

Крім того, не підлягають мобілізації:

громадяни, які мають відстрочку на законних підставах;

громадяни, які мають бронювання на роботі;

громадяни, які не можуть служити через стан здоров'я, що підтверджують результати ВЛК;

громадяни, які були виключені з військового обліку не за станом свого здоров'я (непридатні, досягли віку 60 років, отримали громадянство іншої країни або померли чи зникли безвісти).

Нагадаємо, Міноборони звернулося до Комітету ВР із питань нацбезпеки щодо відтермінування законопроєкту про демобілізацію військових у період дії воєнного стану.

Також з 1 січня 2025 року в Україні зміниться процедура встановлення групи інвалідності для захисників.