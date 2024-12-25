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Мобілізація ВПО — хто має право на відстрочку

25 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Юрист Дмитро Франчук пояснив, хто зі статусом ВПЛ має право на відстрочку
Чоловіки на вокзалі. Фото ілюстративне: Суспільне Буковина
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки, які є внутрішніми переселенцями підлягають воєнного призову. Щоправда, дехто з них може отримати відстрочку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив юрист Дмитро Франчук.

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Правознавець наголосив, що наявність статусу ВПО не є автоматичною підставою для уникнення військової служби. Згідно із законодавством України, військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які змінили місце свого проживання через війну та отримали статус ВПО, мають протягом тижня прийти до ТЦК та СП за новим місцем проживання та стати на військовий облік.

Право на відстрочку є в чоловіків зі статусом ВПО, які:

  • мають трьох і більше дітей у віці до 18 років;
  • виховують дитину з інвалідністю;
  • доглядають за хворими батьками або дружиною (чоловіком);
  • мають захворювання, які визнані медичною комісією як підстава для непридатності до військової служби;
  • є студентами денної форми навчання, аспірантами, докторантами або
    працівниками критично важливих підприємств, установ та організацій.

"Для отримання відстрочки необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, довідки з місця навчання або роботи, документи, що підтверджують статус особи, яка потребує догляду", — пояснив юрист

Раніше юристка Наталя Гнатик розповіла, які гарантії мають мобілізовані працівники. За її словами, за такими громадянами мають зберігати робочі місця, посади та зарплати. 

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи мають право на відстрочку чоловіки, які навчаються на військовій кафедрі. Він зазначив, що навчання на військовій кафедрі не є підставою для відстрочки.

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