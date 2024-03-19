Кто в Украине имеет право вручать повестки — ответ адвоката
В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время, повестки военнообязанным имеют право вручать не только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Кто может это делать рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Вручение повесток в Украине
Лица, имеющие право вручать повестки:
- сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий или организаций, работодатели;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов.
В то же время, что касается сотрудников полиции и подразделений терробороны — они не имеют права вручать повестки, а только могут сопровождать указанных лиц.
Адвокаты объяснили, что в случае отказа человеком подписывать повестку — ответственное лицо должно составить соответствующий акт и направить его в военкомат.
Уже потом в случае неявки военнообязанного по вызову в ТЦК во время действия военного положения может быть наложен штраф в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также его вправе задержать Нацполиция и принудительно доставить в военкомат.
Напомним, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что для ускорения мобилизации боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.
Также мы писали, что с начала 2024 года правоохранители возбудили 4,6 тыс. дел по статье о самовольном уходе из воинской части.
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