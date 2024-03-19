Кто в Украине имеет право вручать повестки — ответ адвоката

Проверка документов на блокпосте. Иллюстративное фото: НГУ

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии. В то же время, повестки военнообязанным имеют право вручать не только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кто может это делать рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Лица, имеющие право вручать повестки:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

В то же время, что касается сотрудников полиции и подразделений терробороны — они не имеют права вручать повестки, а только могут сопровождать указанных лиц.

Адвокаты объяснили, что в случае отказа человеком подписывать повестку — ответственное лицо должно составить соответствующий акт и направить его в военкомат.

Уже потом в случае неявки военнообязанного по вызову в ТЦК во время действия военного положения может быть наложен штраф в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также его вправе задержать Нацполиция и принудительно доставить в военкомат.

Напомним, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что для ускорения мобилизации боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.

Также мы писали, что с начала 2024 года правоохранители возбудили 4,6 тыс. дел по статье о самовольном уходе из воинской части.