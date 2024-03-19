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Кількість стрімко зростає — з початку року порушено 4,6 тис. справ про самовільне залишення частини

19 березня 2024 01:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
З початку року порушено 4,6 тис. справ про самовільне залишення частини
Українськіі військові. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні триває загальна мобілізація і лише з початку 2024 року правоохоронці розпочали 4,6 тисячі справ за статтею Кримінального кодексу України про самовільне залишення частини (СЗЧ). З кожним днем кількість таких справ зростає.

Про це йдеться в матеріалі hromadske.

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Звіти Офісу генпрокурора свідчать, що у 2022 році було зареєстровано 6 тисяч таких справ, а вже в наступному — 16 тисяч.

Проте за перші два місяці 2024 року прокурори вже розпочали 4690 проваджень.

Щоправда, лише частина із цих справ доходять до підозр: 24,9% першого року повномасштабної війни та 13,6% — другого.

Разом з тим, торік прокурори зупинили слідство у 265 справах щодо СЗЧ, закрили 1130 таких справ і ще 1912 передали до суду (всі з обвинувальним актом).

У січні-лютому 2024 року правоохоронці вручили підозри у 53 справах про самовільне залишення частини. Ще 42 провадження закрили та 47 — передали до суду.

Як відомо, стаття 407 Кримінального кодексу України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом з-поміж резервістів в особливий період передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали, що у Третій штурмовій пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

Нагадаємо, ми інформували, як долучитися до війська через Lobby X.

Також ми розповідали, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.

поліція
військовий призов
мобілізація
ухилянти

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