З початку року порушено 4,6 тис. справ про самовільне залишення частини

Українськіі військові. Фото: УП

В Україні триває загальна мобілізація і лише з початку 2024 року правоохоронці розпочали 4,6 тисячі справ за статтею Кримінального кодексу України про самовільне залишення частини (СЗЧ). З кожним днем кількість таких справ зростає.

Про це йдеться в матеріалі hromadske.

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Звіти Офісу генпрокурора свідчать, що у 2022 році було зареєстровано 6 тисяч таких справ, а вже в наступному — 16 тисяч.

Проте за перші два місяці 2024 року прокурори вже розпочали 4690 проваджень.

Щоправда, лише частина із цих справ доходять до підозр: 24,9% першого року повномасштабної війни та 13,6% — другого.

Разом з тим, торік прокурори зупинили слідство у 265 справах щодо СЗЧ, закрили 1130 таких справ і ще 1912 передали до суду (всі з обвинувальним актом).

У січні-лютому 2024 року правоохоронці вручили підозри у 53 справах про самовільне залишення частини. Ще 42 провадження закрили та 47 — передали до суду.

Як відомо, стаття 407 Кримінального кодексу України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом з-поміж резервістів в особливий період передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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