Мобилизация в Украине - кому надо стать на учет в апреле 2025 года

Кто должен стать на военный учет в апреле 2025 года — перечень
В Украине более трех лет продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Также на военный учет должны стать и юноши, достигшие возраста 17 лет.
Об этом говорится в материале NV.
Кому надо стать на учет
В апреле 2025 года на военный учет должны стать все 17-летние ребята. Если он еще учится в школе, то известить о такой необходимости должны там. В противном случае об этом должны сообщить председатели сельских, поселковых и городских советов или руководители учреждений или организаций, председатели ОСББ дома.
В то же время, если парень приписан к призывному участку — это не значит, что его сразу мобилизуют. По закону, мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а к тому времени его данные хранятся в реестре "Оберіг".
В повестке, которую выпишут 17-летнему юноше, будет указана дата для визита ТЦК и СП. Ранее соответствующие уведомления присылали или вручали по домашнему адресу.
В случае, если школьник не попал в центр комплектования вместе с одноклассниками, то он должен сделать это не позднее установленного срока.
Ранее командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес прокомментировал возможное перемирие с Россией.
Также он отметил, что из-за громких заявлений о прекращении огня уменьшается количество добровольцев в рекрутинговых центрах.
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