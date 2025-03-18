Мобилизация в Украине - кому надо стать на учет в апреле 2025 года

Мужчины в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: zhmerynka.city

В Украине более трех лет продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Также на военный учет должны стать и юноши, достигшие возраста 17 лет.

Об этом говорится в материале NV.

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Кому надо стать на учет

В апреле 2025 года на военный учет должны стать все 17-летние ребята. Если он еще учится в школе, то известить о такой необходимости должны там. В противном случае об этом должны сообщить председатели сельских, поселковых и городских советов или руководители учреждений или организаций, председатели ОСББ дома.

В то же время, если парень приписан к призывному участку — это не значит, что его сразу мобилизуют. По закону, мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а к тому времени его данные хранятся в реестре "Оберіг".

В повестке, которую выпишут 17-летнему юноше, будет указана дата для визита ТЦК и СП. Ранее соответствующие уведомления присылали или вручали по домашнему адресу.

В случае, если школьник не попал в центр комплектования вместе с одноклассниками, то он должен сделать это не позднее установленного срока.

Ранее командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес прокомментировал возможное перемирие с Россией.

Также он отметил, что из-за громких заявлений о прекращении огня уменьшается количество добровольцев в рекрутинговых центрах.