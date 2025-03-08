Командир полку К-2 Верес пояснив вплив заяв про перемир'я на рекрутинг

Військовий командир Кирило Верес. Фото: скриншот з відео

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" та Герой України Кирило Верес заявив про зниження кількості добровольців в рекрутингових центрах. За його словами, це відбувається на тлі новин про можливе перемир'я.

Про це Верес сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Можливе перемир'я в Україні

"В рамках проєкту, яке зараз створила країна, вище керівництво, скажімо так, ми дуже плідно спілкуємося з п'ятьма командирами. Це пан Мадяр — 414-та бригада, "Ахіллес", "Рарог", безпілотні полки та "Фенікс", у нас одна лінія рекрутингу", — сказав Верес.

За його словами, раніше було, наприклад, 100 заявок на день в рекрутингових центрах, а після цих новин — їх на 10-15% менше. Кандидати кажуть, що треба подумати, бо "можливо завтра буде перемир'я" та "для чого йти на війну сьогодні".

"Але я про це не думаю взагалі, на мою роботу це нік не впливає. Мені треба робити роботу, треба думати за пів року-рік вперед. За масштування нашого підрозділу, ефективність, забезпеченість і найголовніше — живучість", — додав командир.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я в повітрі та на морі як перший крок до завершення війни з Росією. Цю ідею підтримав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

А аналітики США назвали кількість бойових літаків, які знадобляться Україні для безпеки неба під час можливого перемир’я.