Верес прокоментував можливість перемир'я з Росією

Військовий командир Кирило Верес. Фото: скриншот з відео

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" та Герой України Кирило Верес прокоментував останні новини про можливе перемир'я з Росією. Він зазначив, що не варто одягати "рожеві окуляри".

Про це Верес сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Журналіст запитав Вереса, які він може дати поради українцям на тлі новин про можливе перемир'я України та Росії.

"Замість рожевих окулярів купіть нормальні захисні, балістичні. Які від уламків тримають, оце моя порада всій країні", — сказав командир.

Він додав, що кожен цей вислів може зрозуміти по-своєму.

Раніше Верес повідомив, що новини про можливе перемир'я зменшують кількість заявок від добровольців в рекрутингових центрах.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею щодо встановлення перемир'я з Росією "в повітрі та на морі". Це може стати першим кроком до завершення війни в Україні.