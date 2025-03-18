Мобілізація в Україні - кому треба стати на облік у квітні 2025 року

Хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року — перелік
В Україні понад три роки триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Також на військовий облік мають стати і юнаки, які досягли віку 17 років.
Про це йдеться у матеріалі NV.
Кому треба стати на облік
У квітні 2025 року на військовий облік повинні стати всі 17-річні хлопці. Якщо він ще навчається в школі, то сповістити про таку необхідність мають там. В інакшому випадку про це мають повідомити голови сільських, селищних та міських рад або керівники установ чи організацій, голови ОСББ будинку.
Водночас, якщо хлопець приписаний до призовної дільниці — це не означає, що його одразу мобілізують. За законом, мобілізація в Україні розпочинається з 25 років, а до того часу його дані зберігаються в реєстрі "Оберіг".
У повістці, яку випишуть 17-річному юнаку, буде вказана дата для візиту ТЦК та СП. Раніше відповідні сповіщення надсилали або вручали за домашньою адресою.
У випадку, якщо школяр не потрапив до центру комплектування разом з однокласниками, то він має зробити не пізніше встановленого терміну.
Раніше командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес прокоментував можливе перемир'я з Росією.
Також він наголосив, що через гучні заяви про припинення вогню зменшується кількість добровольців у рекрутингових центрах.
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