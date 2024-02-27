Кто имеет право вручать повестки и что будет за неприбытие в ТЦК СП — ответ работников

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото иллюстративное: Facebook ЛОТЦК СП

Глава Кременчугского РТЦК, подполковник ВСУ Мирослав Волков рассказал о том, кто сейчас имеет основания для вручения повесток, а также о последствиях неприбытия в ТЦК СП. Он подчеркнул, что сейчас действуют действующие нормы проведения мобилизации.

Об этом сообщает "Телеграфъ".

В ТЦК рассказали о действующем проведении мобилизации

По его словам, сейчас работники ТЦК вместе с полицией патрулируют городские улицы. Во время военного положения украинцы должны иметь удостоверение личности, а военнообязанные — военно-учетный документ. Патрульные проверяют эти документы и при необходимости выписывают повестки для прибытия в РТЦК с целью уточнения военно-учетных данных.

В повестке должны быть прописаны следующие пункты:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения по вручению повестки;

дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

уточнение о документах или вещах, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, инициалы руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Патрулируют, по словам Волкова, военнослужащие из роты охраны, ограниченно пригодными к военной службе. Это военные, которые были мобилизованы, сражались в боевых подразделениях, были ранены и признаны ограниченно пригодными, из-за чего переведены в роту охраны. Все они имеют УБД.

Поэтому, как сказал Волков, население должно относиться к проверке документов с пониманием.

"Во время общения с ними следует понимать, что они не чудом попали в роту охраны. Они все выполняли боевые задания и заслуживают уважения. Многим из них трудно передвигаться, но они понимают, что мобилизационные меры важны для всего государства", — говорит военный.

Что будет за неприбытие в ТЦК СП

Волков добавил, что ответственность за неприбытие в ТЦК определена законом, о чем отмечается не первый год.

"Если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в РТЦК, то его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска. После розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по части 2 статьи 210. После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии", — отметил он.

Напомним, ранее нардеп Евгений Шевченко заявил, что из-за действий ТЦК СП у людей все больше растет пренебрежение к военным, а дерзость работников усиливает демотивацию вступать в ВСУ.

А командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов объяснил, что именно работники ТЦК СП поступают неправильно во время мобилизации.