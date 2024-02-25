Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: скріншот

Євген Шевченко заявив, що через дії Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у людей дедалі більше зростає зневага до військових. На його думку, таке ставлення працівників ТЦК сприяє демотивації вступати до лав ЗСУ.

Про це народний депутат повідомив під час ефіру Вечір.LIVE.

Через ТЦК суспільство не довіряє ЗСУ

В українському суспільстві дедалі більше зростає обурення насильною мобілізацією співробітників ТЦК.

"На жаль, через дії ТЦК у суспільства довіра до ЗСУ знизилась. Я закликаю всіх поважати один одного", — сказав Євген Шевченко.

Пан Шевченко вважає, що це зумовлено тим, що люди, які працюють в ТЦК, зневажливо ставляться до цивільних.

"Подивіться, як на Франківщині люди виходять і блокують дороги через дії просто ТЦК, розумієте? Це ж неповага — сьогодні цю людину цькують, а завтра він на фронті", — пояснив нардеп.

Такі дії, на думку депутата, демотивують людей вступати до лав Збройних сил України і, відповідно, уповільнюють мобілізацію.

Нагадаємо, командир батальйону "Вовки да Вінчі" пояснив, що саме працівники ТЦК та СП роблять неправильно під час мобілізації.