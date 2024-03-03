Кто и зачем работает в стабилизационных пунктах — рассказ военного

На одном из стабилизационных пунктов. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Эвакуационные экипажи, работающие на втором плече эвакуации раненых, вывозят украинских военных, нуждающихся в медицинской помощи, в стабилизационные пункты. Там состояние раненых стабилизируют перед дорогой в госпитали.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Зачем нужны стабилизационные пункты

Второе плечо эвакуации, о чем уже писали Новини.LIVE, транспортирует раненых в стабилизационные пункты.

"Стабилизационный пункт — это временно развернутое силами медслужбы место оказания медицинской помощи", — пояснил Козятинский.

По его словам, эти пункты нужны для того, чтобы стабилизировать состояние раненого перед транспортировкой в госпитале.

Кто работает в стабпунктах

В стабилизационных пунктах, организованных соответствующими службами, обычно работает старший и младший медицинский персонал.

"Иногда рутинную работу могут брать на себя люди без медицинского образования", — подчеркнул боевой медик.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.