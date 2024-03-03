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Хто і навіщо працює у стабілізаційних пунктах — розповідь військового

3 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Хто і навіщо працює у стабілізаційних пунктах — розповідь військового
На одному зі стабілізаційних пунктів. Фото: Twitter Дмитра Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Евакуаційні екіпажі, які працюють на другому плечі евакуації поранених, вивозять українських військових, яким потрібна медична допомога, до стабілізаційних пунктів. Там стан поранених стабілізують перед дорогою до госпіталів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Навіщо потрібні стабілізаційні пункти

Друге плече евакуації, про що уже писали Новини.LIVE, транспортує поранених до стабілізаційних пунктів.

"Стабілізаційний пункт — це тимчасово розгорнуте силами медслужби місце надання медичної допомоги", — пояснив Козятинський.

За його словами, ці пункти потрібні для того, аби стабілізувати стан пораненого перед транспортуванням у госпіталі.

Хто працює у стабпунктах

У стабілізаційних пунктах, організованих відповідними службами, зазвичай працює старший та молодший медичний персонал.

"Інколи рутинну роботу можуть брати на себе люди без медичної освіти", — підкреслив бойовий медик.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.

ЗСУ
евакуація
медики
війна в Україні
поранення

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