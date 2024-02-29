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Хто і на яких автівках працює на другому плечі евакуації — розповідь військового

29 лютого 2024 01:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Хто і на яких автівках працює на другому плечі евакуації — розповідь військового
Усередині евакуаційного автомобіля. Фото: MOAS-Ukraine
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На другому плечі евакуації поранених працюють в основному колишні фельдшери швидкої допомоги. А в якості транспортних засобів використовуються неброньовані автомобілі, перероблені під спецмашини швидкої.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Хто працює на другому плечі евакуації

На другому плечі евакуації працюють в основному колишні фельдшери, які до війни працювали у екіпажах швидкої допомоги. Хоча, за словами Козятинського, тут можуть бути і бойові медики, які не мають профільної освіти.

"На важких поранених може виїжджати й лікар, наприклад у випадку необхідності проведення інтубації чи термінового хірургічного втручання", — пояснив бойовий медик, який сам займався евакуацією поранених військовослужбовців ЗСУ.

Які машини використовують на цьому евакуаційному етапі

На другому плечі евакуації уже використовують неброньовані автомобілі. Традиційно це звичайні мінівени чи позашляховики, які спеціально перероблювали для медичних потреб.

"Для цього часто використовуються такі авто, як Volkswagen T4/T5 та Toyota Land Cruiser", — пояснив Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.

ЗСУ
евакуація
медики
війна в Україні
поранення

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