Що таке друге плече евакуації — розповідь військового

Евакуація пораненого. Фото: "Радіо Свобода"

Друге плече евакуації поранених починається на відстані кількох кілометрів від позицій ЗСУ. Там поранених перевантажують у медевак, який транспортує їх на стабілізаційний пункт чи у госпіталь.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Що таке точка перехоплення, з якої починається друге плече евакуації

За словами Козятинського, друге плече евакуації починається з моменту перехоплення поранених військових в безпечній зоні. Втім, зазначив бойовий медик, ця безпечність є досить умовною, бо завжди може прилетіти ворожий снаряд чи FPV-дрон.

"Точка перехоплення зазвичай розташовується на відстані мінімум кількох кілометрів від наших позицій", — пояснив Дмитро Козятинський.

Робота екіпажу медевака

На цій точці екіпаж медевака перевантажує поранених з кейсевака, після чого транспортує їх на стабілізаційний пункт чи в госпіталь.

"По дорозі екіпаж медевака заповнює "форму 100", яку потім передає разом з пораненим на наступний етап (попередньо сфотографувавши)", — підкреслив Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.