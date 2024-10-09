Кабмин запретил бронировать работников критических предприятий до 15 ноября

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ТЦК и СП/Facebook

8 октября Кабинет Министров Украины принял протокольное решение, которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года. Также предполагается аннулирование военнообязанных отсрочок от призыва в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

Соответствующее извлечение из протокола опубликовало издание The Page в среду, 9 октября.

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Бронирование от мобилизации приостановлено

Возможность в дальнейшем определять критические предприятия и общественные организации пока останется у министерств. Впрочем, такое право будет отменено другим субъектам. Судя по подъемнику, предложение внес первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Согласно документу, до 15 ноября приостановлено действие норм Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий и учреждений, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Подчеркивается, что эти изменения предполагают временную приостановку полномочий центральных органов власти (за исключением министерств), а также областных и киевских администраций по определению критически важных предприятий.

Судя по подъемнику, всем этим субъектам, кроме министерств, до урегулирования указанных вопросов бронирования военнообязанных поручено воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными.

Кроме того, решение предусматривает аннулирование военнообязанных отсрочок от призыва в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

Отмена бронирования для некоторых учреждений. Фото: скриншот

Отмена бронирования для некоторых учреждений. Фото: скриншот

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