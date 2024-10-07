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Які документи потрібні чоловіку, щоб перетнути кордон із дружиною з інвалідністю

7 жовтня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Які документи потрібно мати при собі чоловіку для виїзду за кордон із дружиною, що має інвалідність
Прикордонниця перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: ДПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні тривають загальна мобілізація та правовий режим воєнного стану. Виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежили, однак деякі громадяни все ж таки можуть виїжджати за межі країни. Зокрема, це стосується чоловіків, дружини яких мають III групу інвалідності.

Про це в неділю, 6 жовтня, на порталі юридичної онлайн-консультації "Юристи.ua" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Які документи потрібно мати при собі чоловіку, аби виїхали за кордон із дружиною, що має інвалідність

Правознавець зазначив, що для виїзду за кордон громадянину, який перебуває у шлюбі з людиною з інвалідністю, необхідно підготувати документи, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Це зазначено в постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року та Правилах перетинання державного кордону громадянами України.

Потрібно мати один із наступних документів:

  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, згідно із Законами України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;
  • довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Крім того, може знадобитися військовий квиток.

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, як вплине скорочення термінів явки до ТЦК за повісткою на мобілізаційний процес. Від початку жовтня у військовозобов'язаних на це вдвічі менше часу.

Нагадаємо, навіть в умовах загальної мобілізації є чимало законних підстав для відмови від отримання повістки. Зокрема, це багатодітність, здобуття першої вищої освіти та догляд за особами з інвалідністю.

військовий призов інвалідність мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

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