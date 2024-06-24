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З яким документом чоловіки можуть виїхати за кордон на відпочинок — відповідь юриста

24 червня 2024 06:12
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можуть виїхати за кордон виключені з обліку - які документи брати - новини України
Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні під час дії воєнного стану чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак є винятки, і деякі чоловіки навіть призивного віку можуть перетнути кордон з будь-якою метою, навіть для поїздки на море. 

Чи стосується це виключених з обліку, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк. 

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"Тимчасово непридатні до військової служби громадяни, виключені з військового обліку, можуть виїздити за межі України. На кордоні бажано мати з собою довідку ВЛК, бо її відсутність може стати формальним приводом для відмови у перетині кордону", — зазначила юристка. 

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Виїжджати за межі України можуть непридатні до військової служби чоловіки, які були виключені з обліку після 2015 року. За словами юристки, для цього треба мати при собі певні документи, що засвідчують право такого громадянина на перетин кордону.

Як ми писали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.

Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять. 

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків має право виїжджати за кордон без військового квитка. 

 

кордон
мобілізація
документи
юрист
чоловіки

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