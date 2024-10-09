Кабмін заборонив бронювати працівників критичних підприємств до 15 листопада

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП/Facebook

Кабінет Міністрів України 8 жовтня ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року. Також передбачається анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.

Відповідний витяг з протоколу опублікувало видання The Page у середу, 9 жовтня.

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Можливість надалі визначати критичні підприємства та громадські організації поки залишиться у міністерств. Втім, таке право буде скасоване для інших суб’єктів. Судячи з витягу, пропозицію вніс перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Згідно з документом, до 15 листопада призупинено дію норм Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств та установ, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Підкреслюється, що ці зміни передбачають тимчасове призупинення повноважень центральних органів влади (за винятком міністерств), а також обласних і київських адміністрацій щодо визначення критично важливих підприємств.

Судячи з витягу, усім цим суб’єктам, крім міністерств, до врегулювання зазначених питань бронювання військовозобов’язаних доручено утриматися від прийняття рішень про визнання підприємств, установ, організацій критично важливими.

Крім того, рішення передбачає анулювання для військовозобов’язаних відстрочок від призову у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.

Скасування бронювання для деяких установ. Фото: скриншот

Скасування бронювання для деяких установ. Фото: скриншот

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