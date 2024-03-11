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Кабмин предлагает бронирование от мобилизации за деньги — кто сможет откупиться

11 марта 2024 22:38
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кабмин предлагает бронирование от мобилизации за деньги — кто сможет откупиться
Мужчины в военкомате. Фото: ЖОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине активно обсуждается возможность компаниям избегать мобилизации своих работников путем уплаты дополнительных налогов. Правительство и некоторые члены Верховной Рады предлагают компаниям предоставлять такой вид брони своим сотрудникам при условии, что они официально работают и вносят налоги в государственный бюджет.

Об этом сообщило издание ТСН.ua в понедельник, 11 марта.

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Кабмин обсуждает предложение ввести дополнительную фиксированную ставку в 20 тысяч гривен за каждого работника, в дополнение к уже существующему военному сбору в 1,5%, с возможностью бронирования до 50% военнообязанных сотрудников.

Планы правительства также включают в себя бронирование определенных категорий государственных служащих, работников оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, полиции, а также сотрудников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Предлагается также связать возможность бронирования с уровнем заработной платы, в частности, для тех, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен и уплачивает определенный размер налогов, включая IT-специалистов-резидентов "Дія City".

Что говорят в Верховной Раде

По словам члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, вероятность реализации такой инициативы крайне низка, поскольку она противоречит принципам равенства и может быть воспринята обществом негативно, учитывая ее прямую зависимость от материального положения людей.

Напомним, ранее украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у предприятий, работающих "по-белому", будет больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

Кабинет министров
Верховная Рада
налоги
деньги
военный призыв
мобилизация
бронирование

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