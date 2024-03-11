Кабмін пропонує бронювання від мобілізації за гроші — хто зможе відкупитися

Чоловіки у військкоматі. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні активно обговорюється можливість компанії уникати мобілізації своїх працівників шляхом сплати додаткових податків. Уряд та деякі члени Верховної Ради пропонують компаніям надавати такий вид броні своїм співробітникам за умови, що вони офіційно працюють та вносять податки до державного бюджету.

Про це повідомило видання ТСН.ua у понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Хто зможе відкупитись від мобілізації

Кабмін обговорює пропозицію запровадити додаткову фіксовану ставку у 20 тисяч гривень за кожного працівника, на додаток до вже існуючого військового збору 1,5%, з можливістю бронювання до 50% військовозобов'язаних працівників.

Плани уряду також включають бронювання певних категорій державних службовців, працівників оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ, поліції, а також співробітників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Пропонується також пов'язати можливість бронювання із рівнем заробітної плати, зокрема, для тих, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень та сплачує певний розмір податків, включаючи IT-фахівців-резидентів "Дія City".

Що кажуть у Верховній Раді

За словами члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського, ймовірність реалізації такої ініціативи вкрай низька, оскільки вона суперечить принципам рівності та може бути сприйнята суспільством негативно, враховуючи її пряму залежність від матеріального становища людей.

Нагадаємо, раніше українська влада розглядає два варіанти економічного бронювання.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", мають більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.