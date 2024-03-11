Кабмин хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплат – что думает бизнес

Кабинет министров на заседании Правительства ФОТО: kmu.gov.ua

В Кабинете министров планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, среди прочего проект, разрабатываемый правительством, предусматривает возможность бронирования для мужчин, которые получают зарплату от 35 тыс. грн, а также платят НДФЛ и ЕСВ не меньше, чем 6,3 и 7,7 тыс. грн соответственно.





Сам нардеп сообщил Новини.Live, что негативно относится к такому предложению, так как оно содержит дискриминационные нормы.



"В таком виде есть зависимость от имущественного положения человека. Люди, которые имеют большие деньги, получают бронь, а бедным — мобилизация. По конституции нет разницы, бедный ты или богатый", – сказал Новини.LIVE народный депутат Украины Алексей Гончаренко, добавив, что именно в таком виде в Кабмине собираются принимать документ.

Читайте также:

Он также отметил, что подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. "Но его завернули, как раз из-за критики зарплаты про 35 тыс. грн", – написал Гончаренко.

Бизнес открыт для переговоров

Тем временем, как рассказала Новини.LIVE генеральный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, бизнес с нетерпением ждет официального предложения от Кабмина в части возможности бронирования своих сотрудников от мобилизации и будет рад любым наработкам в этом направлении.

"Очевидно, что для бизнеса такие решения дают больше плюсов, чем минусов. Если брать нашу ассоциацию, то все ее члены

платят зарплаты и налоги прозрачно. Нужно смотреть, что правительство предложит в окончательном варианте, ведь у бизнеса возникает вопрос, как сохранить критически важных для бизнеса людей. Но думаю, что в таком виде у него будет больше шансов на одобрение со стороны бизнеса", — сказала Новини.Live Деревянко.

Она также добавила, что в последнее время наблюдается рост теневой занятости в Украине. "Многие люди сейчас не берут официальные контракты, чтобы не попасть под мобилизацию. В то же время компании, которые работают прозрачно, все чаще жалуются, что им сложнее находить кадры", — сказала Новини.LIVE Деревянко.

К слову, по данным Work.ua, средняя зарплата в Украине по данным на февраль 2024 года составляет 20 тыс. грн. При этом на сегодня достоверно не известно, получит ли человек право на бронирование, заплатив 14 тыс. грн налогов с меньшей зарплаты.

"Исходя из того, что видел я, должны соблюдаться все три пункта – ЗП, НДФЛ и ЕСВ", – сказал нам Гончаренко.



Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон, снимающий ограничения на бронирование работников предприятий, имеющих отношение к ОПК, которые являются критически важными для экономики страны. Такие предприятия могут бронировать определенную часть работников по процедуре, прописанной в постановлении Кабмина № 76.



Параллельно в парламенте идет подготовка нового законопроекта, который еще находится на стадии разработки, предусматривает ограничение перечня критически важных отраслей.



Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

