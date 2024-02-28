Мобилизация в Украине — как уклонистов будут ограничивать в праве водить авто

У уклонистов заберут права через суд. Фото: fakty.ua

Депутаты предлагают ограничивать уклонистов в праве управления транспортными средствами во время мобилизации. В частности, отдельную процедуру для этого предлагает руководитель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил адвокат Роман Симутин.

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В частности, Кодекс административного судопроизводства предлагается дополнить статьей 283-2 "Особенности производства по делам по исковым заявлениям ТЦК и СП по поводу временного ограничения граждан Украины в праве выезда за пределы территории Украины и праве управления ТС во время мобилизации".

Иск подается в суд первой инстанции в течение 15 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК право на предъявление исковых требований.

Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления.

Суд рассматривает иск в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны с проведением судебного заседания.

Суд также отказывает в удовлетворении требования о временном ограничении лица в праве управления транспортным средством, если:

установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию; лицо использует ТС в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Временные ограничения устанавливаются сроком до выполнения или отзыва требования ТЦК.

Ранее адвокат рассказала, могут ли уклонисты потерять имущество. Также на днях пограничники задержали уклониста, который "докупил" третьего ребенка, чтобы выехать из Украины.