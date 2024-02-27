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Уклонисты могут потерять имущество — адвокат рассказала украинцам, возможно ли это

27 февраля 2024 07:04
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новый законопроект о мобилизации — отнимут ли у уклонистов имущество
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже не один месяц власти в Украине работают над изменениями в процесс мобилизации. Народные депутаты предлагают те или иные нормы по законопроекту. Между тем, в обществе "рождается" немало слухов и фейков. В частности, появилась информация, что уклонистов от призыва на военную службу хотят лишать имущества.

Адвокат Адвокатского бюро "Пані в законі" Кристина Очкур рассказала, откуда появилась такая информация и действительно ли это возможно.

Так, по словам правозащитницы, страшные слухи о конфискации имущества у уклонистов появились из-за самого первого законопроекта о мобилизации №10379.

В одном из пунктов документа говорилось, что за уклонение от мобилизации уклонист должен будет уплатить "драконовские" штрафы, речь шла о 200 тысячах гривен.

"У этих разговоров, что ТЦК будут отбирать жилье, "ноги растут" именно от этого законопроекта 10379, предусматривающего огромные штрафы. А люди некоторые прекрасно понимают, что когда человек должен заплатить штраф в 200 тысяч, например, и он его не платит, исполнительная служба может арестовать его имущество", — пояснила Очкур.

Следует отметить, что данный проект закона был предоставлен для ознакомления еще 25 декабря 2023 года. Однако какова его дальнейшая судьба, неизвестно.

В то же время народные депутаты работают над другим законопроектом о мобилизации №10449. Он был принят за основу. Нардепы внесли в документ более 4 тысяч правок и анонсировали, что второе чтение должно состояться до конца февраля.

Именно в этом документе указано, что ТЦК может обратиться в суд с требованием арестовать счета, электронные кошельки и другие находящиеся на счетах ценности. Также отмечается, что ТЦК может обращаться в суд с заявлением об ограничении в праве вождения автомобиля.

То есть, законопроект №10449 не предусматривает арест имущества. Поэтому украинцы могут не беспокоиться по этому поводу.

 

Ранее мы информировали, ожидают ли уклонистов "космические" штрафы в размере 50 тысяч грн и за что планируют наказывать.

Напомним, мы писали, что в Раде дали ответ, запретят ли детям уклонистов поступать в вузы.

Также мы сообщали, кто из уклонистов рискует сесть за решетку на пять лет.

война
мобилизация
законопроект
уклонисты
имущество

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