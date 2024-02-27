Пограничники задержали уклониста, который "докупил" третьего ребенка, чтобы выехать из Украины

Пограничники и уклонисты. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничники задержали на границе с Венгрией двух украинцев, пытавшихся выехать за поддельными документами. Один из них решил "докупить" третьего ребенка за 2 000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 27 февраля.

Пересечение границы с поддельными документами

"Двух мужчин призывного возраста, которые при выезде из Украины предоставили на контроль сфальсифицированные документы, обнаружили пограничники Чопского отряда. Один из них направлялся на автомобиле через пункт пропуска "Тиса", другой — поездом через пункт пропуска "Чоп (Дружба)", — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что 27-летний пассажир микроавтобуса Mercedes пытался уехать из Украины как многодетный отец. Житель Закарпатья вместе с паспортом предъявил три свидетельства о рождении детей. Однако при их проверке инспекторы установили, что один из них содержит признаки подделки. Когда фигурант понял, что его разоблачили, то признался, что купил документ в интернете за 2 000 долларов.

Поддельное свидетельство о рождении ребенка. Фото: ГПСУ

Другой уклонист, 31-летний иванофранковец, направлялся на выезд поездом сообщением "Чоп — Вена". Пограничникам он предоставил на контроль временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности к военной службе. Оба документа оказались фальшивками.

Поддельное временное удостоверение военного. Фото: ГПСУ

Обоим украинцам отказали в пропуске через границу. Их задержали с целью привлечения к ответственности.

"Кроме того, в обоих случаях в адрес Нацполиции направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области группа уклонистов пыталась сбежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей. Чтобы успешно пересечь границу, мужчины получали указания от кураторов, за которые заплатили по 3 000 долларов каждый.

Также Киверцовский районный суд Волынской области вынес приговор 21-летнему мужчине за уклонение от мобилизации. Он хотел получить в территориальном центре комплектования справку для заключения брака, однако его отправили на медицинскую комиссию и вручили боевую повестку.