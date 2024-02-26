Вручение повестки на улице — что делать и как себя вести

Вручение повестки. Фото: ТСН

Гражданам Украины продемонстрировали пошаговую инструкцию и объяснили, как следует действовать, если на улице вручили повестку. Прежде всего следует иметь при себе контакты юриста военного права.

Нюансы объяснил адвокат Андрей Лавренюк.

Как действовать при вручении повестки

Юрист объяснил, что вручение повестки на улице может вызвать вопрос о дальнейших шагах. В законодательстве прописаны конкретные требования по действиям военнообязанных в общественных местах, где им вручили вызов в территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

Лавренюк посоветовал иметь в телефоне контакт юриста или адвоката по военному праву. Это необходимо, чтобы граждане могли безотлагательно получить консультацию.

При вручении повестки следует действовать следующим образом:

Прежде всего сохраняйте покой.

Прочтите повестку внимательно и проверьте ее достоверность. Она должна содержать сведения об отправителе, целевом назначении и контактные данные для дополнительной связи. Также там должны указать информацию о времени, дате и месте, где нужно явиться для прохождения военно-врачебной комиссии.

Соблюдайте сроки, прописанные в повестке. Нарушение законодательства предусматривает административную или уголовную ответственность.

Консультируйтесь со специалистом.

Соблюдайте законодательство. У граждан есть определенные обязанности в сфере призыва на службу и ведение военного учета.

Следуйте инструкциям, прописанным в повестке. Они являются официальными требованиями военной службы.

Сохраняйте копию повестки. Это нужно для собственного документооборота, чтобы в будущем была возможность решить спорный вопрос.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины на рассмотрении находится новая версия законопроекта об усилении мобилизации. Раньше ходили слухи, что у ухилянтов смогут отбирать имущество, в частности речь идет о жилье.

Также мы рассказывали, имеют ли право ТЦК и СП самостоятельно выписывать штрафы нарушителям без суда,