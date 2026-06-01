Главная Штаб ВСУ имеют окно возможностей на ограниченное время: россияне адаптируются

Дата публикации 1 июня 2026 16:30
Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ведут огонь из украинской самоходной гаубицы 2С22 "Богдана" по российским позициям. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по вражеским логистическим узлам в глубоком тылу оккупированной Луганщины, в частности у границы в Изварино, обеспечивают украинской армии стратегическое преимущество, которое, по оценкам военных, продлится ближайшие два-три месяца. Российские войска не стоят на месте и также ищут способы противостоять атакам.

Об этом в эфире "День.LIVE" сказал командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 3 АК Александр "Восток" Иванцов.

У ВСУ появилось окно возможностей на дальнобойные атаки

Украинские военные сумели существенно подорвать систему обеспечения российских оккупационных войск в глубоком тылу Луганской области. Бойцы Третьего армейского корпуса осуществили серию эффективных ударов по логистической инфраструктуре захватчиков, добравшись до контрольно-пропускного пункта Изварино, который расположен на расстоянии более 205 километров от текущей линии фронта. Кроме того, под огневое поражение попала военная техника противника как непосредственно в самом Луганске, так и в его окрестностях.

Ситуацию с поражением тылового обеспечения россиян прокомментировал командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 3 АК Александр "Восток" Иванцов.

Военнослужащий убежден, что значение этих событий выходит далеко за пределы единичных успешных налетов.

Читайте также:

"Я скажу, что вообще не только то, что мы там долетели до Изварина и поражали технику в окрестностях Луганска и в городе. Вообще вся операция Сил обороны Украины по вырезании российской логистики, грузовиков, топливозаправщиков и так далее это стратегическое преимущество украинской армии и вообще Сил обороны Украины на сегодня. Но также нужно понимать, что сейчас это окно возможностей и россияне к этому скоро адаптируются определенным образом и проводить подобные операции будет уже сложнее. Поэтому очень нужно максимально воспользоваться этим окном возможностей где-то примерно 2-3 месяца и нанести максимальный вред врагу", — подчеркнул Александр Иванцов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые военные отметили улучшение на фронте в пользу ВСУ. Так заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что впервые с 2023 года оценивает ситуацию на фронте с "осторожным оптимизмом". По его словам, российские военные все четче осознают преимущество Украины в воздушном пространстве, что влияет на их действия и общую динамику боевых столкновений. Он также отметил, что потери российских подразделений, по его мнению, приблизились к критическим показателям.

Российское наступление в Украине, по оценкам, существенно замедлилось: ежемесячные потери оккупационных сил могут достигать до 35 тысяч военных. Но несмотря на значительные потери и отсутствие заметного продвижения на фронте, российское руководство во главе с Владимиром Путиным не демонстрирует признаков отказа от заявленных военных целей в отношении Украины.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть примерно полгода для того, чтобы изменить оперативную ситуацию на фронте, перехватить инициативу и усилить свои позиции перед возможными переговорами. По его словам, этот отрезок времени может стать потенциально решающим в развитии боевых действий.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
