ISW: Россия начала выводить войска с территории Кинбурнской косы

Российские войска. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Российские войска начали покидать позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области. Причиной называют проблемы с логистикой из-за украинских ударов по линиям снабжения. Ситуация на направлении, по оценке ISW, продолжает усложняться для российских сил.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).

Войска РФ покидают Кинбурнскую косу на Николаевщине

Российское военное командование начало вывод части подразделений с Кинбурнской косы в Николаевской области. Как отмечают аналитики Института изучения войны, к такому шагу привела украинская кампания ударов средней дальности по российским логистическим маршрутам на оккупированных территориях, что сделало удержание позиций в этом районе все более сложным.

По данным партизанского движения "Атеш", агент организации в штабе группировки российских войск "Днепр" подтвердил, что подразделения 337-го воздушно-десантного полка покидают позиции в северной и западной частях косы. Он также сообщил о полном прекращении поставок боеприпасов, горючего и продовольствия. А также о невозможности российских сил противодействовать ударам украинских беспилотников, что привело к росту потерь.

Согласно этим данным, российское командование начало передислокацию части личного состава 337-го полка ВДВ на Запорожское направление. В то же время остатки сил на Кинбурнской косе фактически истощены из-за отсутствия подкрепления и уже не способны полноценно удерживать позиции.

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Представитель Сил обороны Юга Украины полковникВладислав Волошин заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. В то же время он отметил, что украинские силы проводят операции по установлению огневого контроля над российскими наземными линиями связи в Херсонской области, поэтому вывод российских войск с Кинбурнской косы вполне вероятен.

Аналитики ISW отмечают, что украинская кампания ударов средней дальности по российским логистическим линиям во временно оккупированных районах юга и востока Украины уже влияет на ситуацию на поле боя. Они также считают, что в ближайшее время положение российских войск в этих районах может еще больше ухудшиться.

Ранее российские войска использовали позиции на Кинбурнской косе для артиллерийских ударов по Очакову и другим населенным пунктам Николаевской области.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года Украина освободила больше территорий, чем российские войска смогли захватить. Темпы российского продвижения снижаются, тогда как украинские силы активизируют деоккупационные действия. Часть фиксированных "продвижений" РФ, по оценке аналитиков ISW, являются лишь временными проникновениями без закрепления позиций.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на южном направлении, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают наращивать группировки, в частности на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация на этом отрезке фронта остается напряженной и динамичной.