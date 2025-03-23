В бригаде Азов есть вакансия стрелка и возможность зарабатывать до 125 тысяч в месяц

Есть вакансия бить врага — "Азов" приглашает на работу стрелков
Бригада "Азов" приглашает на службу крепких мужчин. Открылась вакансия на должность "стрелок". Кандидат должен быть в хорошей физической форме, желательно — с боевым опытом. Денежное обеспечение стрелка — до 125 000 грн в месяц.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Особенности военной службы в бригаде "Азов"
Азовцы не уточняют, какой именно фронт работ будет у стрелка. Отмечается лишь, что военнослужащий будет выполнять боевые задачи в составе подразделения.
Условия службы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- во время службы в зоне боевых действий начисляется денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.
Напомним, недавно мы писали, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.
Также мы сообщали, что бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.
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