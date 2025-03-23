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Є вакансія нищити ворога — "Азов" запрошує на роботу стрільців

23 березня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В бригаді Азов є вакансія стрільця і можливість заробляти до 125 тисяч на місяць
Стрілок ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бригада "Азов" запрошує на службу міцних чоловіків. Відкрилась вакансія на посаду "стрілець". Кандидат має бути у добрій фізичній формі, бажано — з бойовим досвідом. Грошове забезпечення стрільця — до 125 000 грн на місяць. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Особливості військової служби у бригаді "Азов"

Азовці не уточнюють, який саме фронт робіт буде у стрільця. Зазначається лише, що військовослужбовець виконуватиме бойові задачі у складі підрозділу. 

Умови служби: 

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • під час служби в зоні бойових дій нараховується грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

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