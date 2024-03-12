Мобилизация в Украине – мужчинам на Днепропетровщине приказали прийти в ТЦК

Человек, держащий в руках военный билет. Фото: 24 Канал

В рамках общей мобилизации всем без исключения военнообязанным мужчинам в Никопольском районе Днепропетровской области приказали явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Речь даже о тех, кому не вручили повестку.

Об этом сообщает Никопольский городской совет в понедельник, 11 марта.

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На сайте совета был опубликован начальник Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки "О проведении мобилизации".

Там сказано, что всем военнообязанным, проживающим на территории Никополя, Покрова, Марганца, Томаковки и Никопольского района, имеющих мобилизационные распоряжения или в случае получения ими персональных повесток начальника районного ТЦК явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях или персональных повестках.

При себе нужно иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Также указано, что военнообязанным, состоящим на военном учете в других районных или городских ТЦК и временно находящихся на территории Никопольского района, нужно немедленно выбыть к месту постоянного проживания и прибыть в пункты, указанные в их мобилизационных распоряжениях, а при невозможности — к районному ТЦК по месту нахождения на военном учете вместе с документами и личными вещами, указанными в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Военнообязанным, не получившим мобилизационных распоряжений, персональных повесток по их вызову в районный ТЦК, следует прибыть в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете в срок до 30 апреля 2024 года.

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