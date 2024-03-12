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Явка обов'язкова навіть без повістки — чоловікам на Дніпропетровщині наказали прийти в ТЦК

12 березня 2024 01:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - чоловікам на Дніпропетровщині наказали прийти в ТЦК
Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: 24 Канал
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В рамках загальної мобілізації, усім без вийнятку, військовозобов'язаним чоловікам у Нікопольському районі Дніпропетровської області наказали з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йдеться навіть про тих, кому не вручили повістку.

Про це повідомляє Нікопольська міська рада у понеділок, 11 березня.

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На сайті ради опублікували начальника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки "Про проведення мобілізації".

Там сказано, що всім військовозобов'язаним, які проживають на території Нікополя, Покрова, Марганця, Томаківки та Нікопольського району, які мають мобілізаційні розпорядження або в разі отримання ними персональних повісток начальника районного ТЦК з'явитися у строки та за адресами, зазначеними у їхніх мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках.

При собі необхідно мати документи та особисті речі, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Також зазначено, що військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в інших районних або міських ТЦК і тимчасово перебувають на території Нікопольського району, потрібно негайно вибути до місця постійного проживання та прибути до пунктів, зазначених у їхніх мобілізаційних розпорядженнях, а за неможливості — до районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку разом з документами та особистими речами, зазначеними в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їхнього виклику до районного ТЦК, треба прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку у строк до 30 квітня 2024 року.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, чому кількість мобілізованих депутатів не вплине на ситуацію на фронті. 

Водночас адвокат Олександр Потєшін розповів, як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК. 

армія
військовий призов
Нікополь
мобілізація
ТЦК та СП

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