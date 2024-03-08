Какой должна быть мобилизация в Украине — военный описал свое видение военного призыва

Украинские военные. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Украинский военный Кирилл Сазонов рассказал, что в государстве каждый будущий воин должен получать право выбора. Речь идет о том, чтобы военные во время мобилизации могли выбирать бригады, где они будут служить. По его словам, рекрутинг не сможет покрыть все потребности армии и, если бойцы смогут выбирать подразделение и должность, то больше людей будут вступать в ряды Вооруженных сил.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в эфире "24 канала".

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Военные должны получить право выбора во время мобилизации

Сазонов подчеркнул, что во время мобилизации мужчины, он не знает, в какое подразделение попадет и какие обязанности будет выполнять. По его словам, такая ситуация плохо влияет на количество желающих присоединяться к армии.

"Мы понимаем, что рекрутингом не закроем все потребности, но желающие смогут выбрать конкретную бригаду, должность, в которой сейчас есть необходимость и в которой человек сможет быть полезным", — говорит военный.

Сазонов убежден, что такое решение поможет бойцам, искренне желающим защищать Украину и для этого ТЦК не будут нужны.

"Похожий опыт уже имеет 3-я ОШБр, 5-я ОШБр, подразделение "Кракен". Этот опыт очень полезен", — подчеркнул военнослужащий.

Нужно ли уменьшить призывной возраст

Как указывает Сазонов, в Украине нужно уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет. Воин утверждает, что бойцы 20-22 лет отлично выполняют свою работу на фронте. Причиной этому, в частности, является то, что молодые военные имеют лучшее здоровье.

Воины старшего возраста, от 50 лет быстрее устают и им не хватает здоровья для выполнения всех боевых задач.

При этом Сазонов подчеркнул, что мобилизация должна быть социально справедлива. В стране нельзя проводить военный призыв только бедных только потому, что они не могут откупиться.

"Мобилизировать бедных, а оставлять богатых — это очень плохая идея. С ней нужно что-то делать. Поэтому говорить с народными депутатами есть о чем", — утверждает боец.

Где окажутся уклонисты в случае проигрыша Украины

Военный отметил, что в случае победы России все сбежавшие или скрывающиеся уклонисты будут мобилизованы, однако в армию РФ.

"Никто уже не будет спрашивать — законная повестка или не законная. Россия не остановится. Недостаточно будет отдать Донбасс. Они пойдут туда, куда мы их пустим. Мы боремся за жизнь", — добавил Сазонов.

Напомним, командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил свое отношение к мобилизации. Военный назвал три аспекта, которые следует изменить в военном призыве.

Также мы писали, что военный объяснил, в чем главная разница мобилизации мужчин в 2014 году и сегодня.