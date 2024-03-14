Какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации — объяснение эксперта

Мужчина заполняет документы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что следует учитывать показатели работы компании при создании прозрачной и гибкой схемы бронирования работников. По его словам, следует разрешить руководству самостоятельно выбирать, кого бронировать, вместо того, чтобы считать оклады отдельных сотрудников.

Об этом сообщает Главком в среду, 13 марта.

Читайте также:

Условия прозрачной и гибкой схемы бронирования

"Можно взять период последних лет, например перед широкомасштабным вторжением, и формализовать тренд по средней зарплате в отрасли и средней зарплате по государству. Затем — определить, например, топ-100 компаний, которые могут претендовать или топ-200 по этому критерию. И дать им определенную свободу действий относительно того, каких именно работников им бронировать", — отметил Головко.

По его словам, определяют эту категорию компаний выплата налогов, количество трудовых коллективов, нагрузка на фонд оплаты труда и т.д. Он утверждает, что вероятно "это более гибкая, более прозрачная и справедливая система".

Также эксперт подчеркнул, что дискуссионным вопросом является "зарплатное" бронирование, поскольку профессиональность или редкость специалиста не всегда отражается в уровне его оклада.

"Конечно, мы понимаем, что топ-менеджмент получает больше, это нормально в рыночной экономике. Но проблемы бизнеса сейчас связаны не с менеджментом, а именно с теми, кто непосредственно специалисты, работающие на производственных звеньях. Именно поэтому нужно создать относительные показатели, а не абсолютные показатели зарплаты. Потому что человек, знающий, как что-то производить, может получать не самые большие средства по сравнению с другими. Но именно этот человек нужен", — добавил Головко.

Что известно о бронировании от мобилизации

Напомним, что в Кабинете Министров планируют привязать бронирование от мобилизации до уровня зарплаты. Проект, разрабатываемый правительством, предусматривает возможность бронирования для мужчин, получающих зарплату от 35 тыс. грн.

Также мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскритиковал добавление нормы о броне от призыва отдельных категорий. По его словам, это лишь узаконит принцип "война только бедным".

Добавим, что исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Он объяснил, кого нужно бронировать.