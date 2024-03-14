Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации — объяснение эксперта arrow

Какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации — объяснение эксперта

14 марта 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации — объяснение эксперта
Мужчина заполняет документы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко заявил, что следует учитывать показатели работы компании при создании прозрачной и гибкой схемы бронирования работников. По его словам, следует разрешить руководству самостоятельно выбирать, кого бронировать, вместо того, чтобы считать оклады отдельных сотрудников.

Об этом сообщает Главком в среду, 13 марта.

Читайте также:

Условия прозрачной и гибкой схемы бронирования

"Можно взять период последних лет, например перед широкомасштабным вторжением, и формализовать тренд по средней зарплате в отрасли и средней зарплате по государству. Затем — определить, например, топ-100 компаний, которые могут претендовать или топ-200 по этому критерию. И дать им определенную свободу действий относительно того, каких именно работников им бронировать", — отметил Головко.

По его словам, определяют эту категорию компаний выплата налогов, количество трудовых коллективов, нагрузка на фонд оплаты труда и т.д. Он утверждает, что вероятно "это более гибкая, более прозрачная и справедливая система".

Также эксперт подчеркнул, что дискуссионным вопросом является "зарплатное" бронирование, поскольку профессиональность или редкость специалиста не всегда отражается в уровне его оклада.

"Конечно, мы понимаем, что топ-менеджмент получает больше, это нормально в рыночной экономике. Но проблемы бизнеса сейчас связаны не с менеджментом, а именно с теми, кто непосредственно специалисты, работающие на производственных звеньях. Именно поэтому нужно создать относительные показатели, а не абсолютные показатели зарплаты. Потому что человек, знающий, как что-то производить, может получать не самые большие средства по сравнению с другими. Но именно этот человек нужен", — добавил Головко.

Что известно о бронировании от мобилизации

Напомним, что в Кабинете Министров планируют привязать бронирование от мобилизации до уровня зарплаты. Проект, разрабатываемый правительством, предусматривает возможность бронирования для мужчин, получающих зарплату от 35 тыс. грн.

Также мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскритиковал добавление нормы о броне от призыва отдельных категорий. По его словам, это лишь узаконит принцип "война только бедным".

Добавим, что исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Он объяснил, кого нужно бронировать.

закон
военные
экономика
мобилизация
война в Украине
війна
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше