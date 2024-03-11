Кабмін хоче прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплат – що думає бізнес

Кабінет міністрів на засіданні Уряду ФОТО: kmu.gov.ua

У Кабінеті Міністрів планують прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, серед іншого проєкт, який розробляє уряд, передбачає можливість бронювання для чоловіків, які отримують зарплату від 35 тис. грн, а також платять ПДФО та ЄСВ не менше ніж 6,3 і 7,7 тис. грн відповідно.



Сам нардеп повідомив Новини. Live, що негативно ставиться до такої пропозиції, оскільки вона містить дискримінаційні норми.



"У такому вигляді є залежність від майнового становища людини. Люди, які мають великі гроші, отримують броню, а бідним — мобілізація. За конституцією немає різниці, бідний ти чи багатий ", – сказав Новини.LIVE народний депутат України Олексій Гончаренко, додавши, що саме у такому вигляді у Кабміні збираються ухвалювати документ.

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Він також зазначив, що подібне за змістом рішення вже виносилося на обговорення із ВП місяць тому. " Але його завернули, саме через критику зарплати про 35 тис. грн", — написав Гончаренко.

Бізнес відкритий для переговорів

Тим часом, як розповіла Новини.LIVE генеральний директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко, бізнес з нетерпінням чекає офіційної пропозиції від Кабміну щодо можливості бронювання своїх співробітників від мобілізації та буде радий будь-яким напрацюванням у цьому напрямку.

"Очевидно, що для бізнесу такі рішення дають більше плюсів, ніж мінусів. Якщо брати нашу асоціацію, всі її члени платять зарплати та податки прозоро. Потрібно дивитися, що уряд запропонує в остаточному варіанті, адже бізнес має питання, як зберегти критично важливих для бізнесу людей. Але думаю, що в такому вигляді він матиме більше шансів на схвалення з боку бізнесу", – сказала Новини.Live Дерев'янко.

Вона також додала, що останнім часом спостерігається зростання тіньової зайнятості України. " Багато людей зараз не беруть офіційні контракти, щоб не потрапити під мобілізацію. Водночас компанії, які працюють прозоро, все частіше скаржаться, що їм складніше знаходити кадри", — сказала Дерев'янко.

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні, за даними на лютий 2024 року, становить 20 тис. грн. При цьому на сьогодні достовірно не відомо, чи отримає людина право на бронювання, заплативши 14 тис. грн податків із меншої зарплати.

"Виходячи з того, що бачив я, повинні дотримуватися всі три пункти — ЗП, ПДФО та ЄСВ", — сказав Гончаренко.



Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон, який знімає обмеження на бронювання працівників підприємств, які мають відношення до ОПК, які є критично важливими для економіки країни. Такі підприємства можуть бронювати певну частину працівників за процедурою, прописаною у постанові Кабміну №76.



Паралельно в парламенті триває підготовка нового законопроєкту, що ще перебуває на стадії розробки, передбачає обмеження переліку критично важливих галузей.



Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, які дві категорії громадян не підлягають бронюванню від мобілізації.