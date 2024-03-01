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Какие специалисты нужны на передовой — ответ дали в "Азов"

1 марта 2024 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие специалисты нужны на передовой — ответ дали в "Азов"
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный полк "Азов" ищет специалистов разных специальностей в бригады и другие подразделения. Среди них — танкисты с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 26 февраля.

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Обязанности танкиста в "Азове"

В обязанности водителя-механика танка в полку "Азов" входит:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасную доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или в засаду.

Кроме того, работник должен обладать определенными личными характеристиками, среди которых физическая и психологическая выносливость, быстрая реакция на изменения обстоятельств. Также специалист должен быть внимательным, осторожным, стрессоустойчивым и иметь мотивацию уничтожать врага.

Азовцы взамен предлагают:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • высокую заработную плату от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кого еще ищут в полк "Азов"

Напомним, что полк "Азов" ищет начальника состава. Будущий работник должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь высокий уровень владения MS Word, Excel и опыт работы начальником состава, что будет преимуществом.

Также мы писали, что полку нужны сварщики. Среди требований опыт работы на соответствующей должности не менее года, нужно уметь работать с разными видами (электро, газовая и т.п.), знать и понимать технические чертежи и инструкции.

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